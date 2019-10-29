В Нанайском районе достраивают фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-29T08:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нанайском районе Хабаровского края заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта. По проекту в здании также предусмотрели жилье для сотрудника. Новый объект появится в селе Верхний Нерген. К услугам местного населения будут фельдшер и медицинская сестра. Также в ФАПе будут работать уборщица и водитель санитарного транспорта.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, новый пункт будет обслуживать жителей села Верхний Нерген и села Малмыж. Здесь готовы принять 515 человек, из которых 354 взрослых и 161 ребенок. Из потенциальных пациентов 447 человек – это представители коренного населения.

Отметим, что села находятся в 126 километрах от районного центра. При этом 30 километров дороги труднопроходимые зимой и летом. До сегодняшнего дня старый ФАП находился в приспособленном помещении. Ввод в эксплуатацию нового пункта повысит качество и доступность медицинской помощи для населения. Также улучшатся условия работы медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU