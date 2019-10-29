СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-29T09:22:21+03:00

Хабаровский борец взял «серебро» на международном турнире в Красноярске ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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Хабаровский спортсмен взял «серебро» на международном турнире по вольной борьбе в Красноярске. Поздравления принимает Александр Забридовский. Вместе с ним за награды боролись спортсмены из Киргизии, Казахстана и других стран.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, Александр был самым молодым участником соревнований. Ему всего 13 лет, выступал он в весовой категории до 41 килограмма.

Первые схватки Александр завершил досрочными победами, одолев соперников из республики Тыва и Новосибирской области. В полуфинале ему пришлось бороться с конкурентом из Забайкальского края. В итоге хабаровчанин со счетом 4:2 вышел в финал. По итогу соревнований он уступил спортсмену из Якутии, который старше него на два года.

Это не первая победа Александра. Напомним, в прошлом году спортсмен получил серебряную медаль первенства Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU