Полицейские в Комсомольске искажали статистику показателей своей работы

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-29T08:53:19+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре полицейских уличили в нарушении при формировании статистического учета показателей своего труда. Выяснилось, что правоохранители искажали данные о следственной работе и дознании. В отчете было указано на 20 процентов больше уголовных дел, направленных дознавателями в суд с обвинительным актом.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, завысили на семь процентов число обвиняемых по уголовным делам, материалы которых передали в суд с обвинительным заключением. Увидели проверяющие и искусственное завышение результатов работы полицейских по выявлению преступлений в приоритетных направлениях деятельности. Обнаружили недостоверную информацию в статистике о связи преступлений с топливно-энергетическим комплексом после подписания ее прокурором.

По итогу разбирательств начальнику УМВД России по Хабаровскому краю внесли представление. Согласно этому документу к дисциплинарной ответственности привлекли четыре должностных лица. Среди наказанных также руководители территориальных органов предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU