2019-10-29T12:45:05+03:00
Общество

В ЕАО владельцев участков «заставили» использовать сельхозземли

В сельхозоборот вернули наделы площадью 260 гектаров
Ольга КИВА
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В ЕАО владельцев участков «заставили» использовать сельхозземлиВ ЕАО владельцев участков «заставили» использовать сельхозземлиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Еврейской автономии владельцев сельхозземли «заставили» заняться своими угодьями и использовать все наделы целиком, а не частично. По итогу проверки, которую инспекторы устроили в Ленинском и Октябрьском районах, в сельхозоборот удалось вернуть больше 260 гектаров земли.

Как отметили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в этом месяце обследовали в общей сложности семь участков. Эту процедуру провели с целью проверить, исполняют ли владельцы наделов ранее выписанные предостережения. Претензии были предъявлены в связи с нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации.

Землевладельцам настоятельно рекомендовали использовать все земли, которыми они владеют. По истечении определенного времени проверяющие снова пришли к хозяевам наделов и убедились, что ситуация в корне изменилась. По факту, все земельные участки используются в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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