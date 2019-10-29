В ЕАО владельцев участков «заставили» использовать сельхозземли

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-29T12:45:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии владельцев сельхозземли «заставили» заняться своими угодьями и использовать все наделы целиком, а не частично. По итогу проверки, которую инспекторы устроили в Ленинском и Октябрьском районах, в сельхозоборот удалось вернуть больше 260 гектаров земли.

Как отметили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в этом месяце обследовали в общей сложности семь участков. Эту процедуру провели с целью проверить, исполняют ли владельцы наделов ранее выписанные предостережения. Претензии были предъявлены в связи с нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации.

Землевладельцам настоятельно рекомендовали использовать все земли, которыми они владеют. По истечении определенного времени проверяющие снова пришли к хозяевам наделов и убедились, что ситуация в корне изменилась. По факту, все земельные участки используются в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU