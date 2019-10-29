СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-29T12:43:49+03:00

В «Лидеры России» стремятся меньше двух тысяч жителей Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

В целом от жителей Дальнего Востока поступило девять тысяч 644 заявки

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Жители Хабаровского края оказались вторым по активности участниками конкурса «Лидеры России 2020» на Дальнем Востоке. На первом месте жители Приморского края, от которых поступило две тысячи 54 заявки. Всего с Дальнего Востока прислали заявки девять тысяч 644 участника.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проходит в стране в третий раз. На него уже успели зарегистрироваться 233 тысячи 830 человек со всей страны. Это говорит о повышении интереса к мероприятию. При этом чаще всего участники подают заявки по специализации «Финансы и технологии».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в качестве награды победителям конкурса полагается грант на один миллион рублей. Авторы наиболее удачных проектов также получат возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Более подробная информация о конкурсе на сайте ЛидерыРоссии.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU