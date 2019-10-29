В «Лидеры России» стремятся меньше двух тысяч жителей Хабаровского края
Жители Хабаровского края оказались вторым по активности участниками конкурса «Лидеры России 2020» на Дальнем Востоке. На первом месте жители Приморского края, от которых поступило две тысячи 54 заявки. Всего с Дальнего Востока прислали заявки девять тысяч 644 участника.
Напомним, конкурс «Лидеры России» проходит в стране в третий раз. На него уже успели зарегистрироваться 233 тысячи 830 человек со всей страны. Это говорит о повышении интереса к мероприятию. При этом чаще всего участники подают заявки по специализации «Финансы и технологии».
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в качестве награды победителям конкурса полагается грант на один миллион рублей. Авторы наиболее удачных проектов также получат возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.
Более подробная информация о конкурсе на сайте ЛидерыРоссии.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU