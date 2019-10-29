2019-10-29T12:00:35+03:00
Общество

Незваный гость испортил домовладелице в ЕАО воскресный вечер

Женщина распознала незнакомца на своей жилплощади и вызвала правоохранителей
Александр ШТААЛЬ
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Незваный гость испортил домовладелице в ЕАО воскресный вечерНезваный гость испортил домовладелице в ЕАО воскресный вечерФото: Олег ЗОЛОТО
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Владелице дачного домика в Еврейской автономии пришлось вызывать на помощь правоохранителей. Женщина заприметила на своей жилплощади постороннего человека, сама внутрь войти не решилась. По ее «сигналу» на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

- Домик на улице Чапаева осмотрели и выяснили, что на веранде выставлено окно. Внутри, правда, находился человек, одетый в темную одежду. Стражи порядка попросили незнакомца выйти из дома, когда он выполнил их просьбу, его задержали, - прокомментировали в пресс- службе Росгвардии Еврейской автономной области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Самого нарушителя доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств. Скорее всего, незваному гостю придется отвечать за свой проступок по статье Уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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