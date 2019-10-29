Хабаровский аэропорт расширит сотрудничество с иностранными авиакомпаниями

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-29T12:42:00+03:00

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В аэропорту Хабаровска собираются расширять сотрудничество с иностранными авиакомпаниями. Теперь это стало возможным после комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Отметим, что данную процедуру проводили с целью проверить на соответствие производственной деятельности и качества наземного обслуживания стандартам безопасности (ISAGO). В итоге объект прошел проверку. Это значит, что аэропорт в Хабаровске будут расценивать как надежного партнера в области наземного обслуживания перевозок.

Напомним, 14 октября в новом терминале аэропорта впервые обслужили лайнеры, прилетевшие из Москвы и Улан-Удэ. Площадь нового здания - 27 тысяч квадратных метров. Рассчитан терминал на обслуживание трех миллионов пассажиров ежегодно. При этом услуги будут оказывать в соответствии с международными стандартами.

ИСТОЧНИК KP.RU