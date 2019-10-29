2019-10-29T12:42:00+03:00
Общество

Хабаровский аэропорт расширит сотрудничество с иностранными авиакомпаниями

Это стало возможно после процедуры комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровский аэропорт расширит сотрудничество с иностранными авиакомпаниямиХабаровский аэропорт расширит сотрудничество с иностранными авиакомпаниямиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска собираются расширять сотрудничество с иностранными авиакомпаниями. Теперь это стало возможным после комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Отметим, что данную процедуру проводили с целью проверить на соответствие производственной деятельности и качества наземного обслуживания стандартам безопасности (ISAGO). В итоге объект прошел проверку. Это значит, что аэропорт в Хабаровске будут расценивать как надежного партнера в области наземного обслуживания перевозок.

Напомним, 14 октября в новом терминале аэропорта впервые обслужили лайнеры, прилетевшие из Москвы и Улан-Удэ. Площадь нового здания - 27 тысяч квадратных метров. Рассчитан терминал на обслуживание трех миллионов пассажиров ежегодно. При этом услуги будут оказывать в соответствии с международными стандартами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчанам напомнят, в честь каких героев войны названы городские улицы
Незваный гость испортил домовладелице в ЕАО воскресный вечер
В «Лидеры России» стремятся меньше двух тысяч жителей Хабаровского края
В ЕАО владельцев участков «заставили» использовать сельхозземли
Хабаровский борец взял «серебро» на международном турнире в Красноярске
Полицейские в Комсомольске искажали статистику показателей своей работы
В Нанайском районе достраивают фельдшерско-акушерский пункт
В Хабаровском крае пострадавшим от паводка помогут с жильем
«Россельхозбанк» и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея
В Хабаровске решат судьбу сайта, где продавали товары для водителей-нарушителей
Гараж хабаровчанина внезапно опустел без шума и пыли
В Хабаровском крае «большая вода» ушла из всех населенных пунктов
Хабаровчан 22 ноября приглашают на ярмарку вакансий
Хабаровск закружится в «Хороводе дружбы» и проведет «Ночь в храме»
В Хабаровском крае рассказали, в какой отрасли больше всего зарабатывают
Новых «Тигров» доставили бойцам спецназа в Хабаровском крае
В Хабаровском крае появятся площадки под новые комплексы ГТО
Хабаровск, Новокуровку и Победу с 6 ноября соединит авиасообщение
Неуправляемый Nissan в Хабаровске протаранил припаркованное авто и врезался в дом
В Еврейской автономии закупили новое оборудование для диагностики онкозаболеваний
На улице Шеронова в Хабаровске 29 октября ограничили движение