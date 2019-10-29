Хабаровчанам напомнят, в честь каких героев войны названы городские улицы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-29T12:40:46+03:00

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В Хабаровске собираются установить щиты с информацией об участниках Великой Отечественной войны. В честь них названы городские улицы, однако современное поколение не всегда может вспомнить, чем отличился тот или иной герой. Реализовать проект «Мы живем на улице героя! Помним, гордимся!» собираются в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

- Идея принадлежит активистам Хабаровской молодежной общественной организации «Перспективы». Авторы проекта даже получили грант, предоставленный комитетом по молодежной политике правительства Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Осуществить задумку собираются в течение года. По итогу на улицах появятся щиты, на которых разместят фотографии героев, их биографии и информацию о подвигах. В планах на 2020 год установить 10 конструкций. Желающие могут получить подробную информацию по телефонам: 46-70-61 и 46-70-65.

ИСТОЧНИК KP.RU