Погода в Хабаровске на 30 октября 2019 года: днем до +8, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +7+9.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +6+8.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3, днем +7+9.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +9+11.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +6+8.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.
В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.
В Охотске небольшой снег с дождем. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +1+3.
ИСТОЧНИК KP.RU