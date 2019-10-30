2019-10-30T01:03:24+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 30 октября 2019 года: днем до +8, без осадков

Осадки будут только на севере региона
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 30 октября 2019 года: днем до +8, без осадковПогода в Хабаровске на 30 октября 2019 года: днем до +8, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +7+9.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +6+8.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3, днем +7+9.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +6+8.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.

В Охотске небольшой снег с дождем. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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