2019-10-30T01:31:47+03:00
Общество

На озере Синдинском в Хабаровском крае обнаружили затонувшую лодку пропавшего рыбака

Ранее сообщалось, что мужчина пропал в августе этого года
Ольга КИВА
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На озере Синдинском в Хабаровском крае обнаружили затонувшую лодку пропавшего рыбакаНа озере Синдинском в Хабаровском крае обнаружили затонувшую лодку пропавшего рыбакаФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском крае продолжаются поиски мужчины, пропавшего еще в августе 2019 года. Ранее сообщалось, что рыбак исчез в районе села Маяк. Повторно искать «потеряшку» начали после обращения ОМВД России по Нанайскому району.

- На место предстоящей работы группа спасателей прибыла на этой неделе, 28 октября. Среди искателей девять человек, в распоряжении которых есть два плавсредства и четыре комплекта водолазного снаряжения. Также при выполнении поисковых работ задействуют транспортабельную барокамеру, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

По данным, предоставленным в чрезвычайном ведомстве, 28 октября водолазы погружались под воду восемь раз. В общей сложности они обследовали 80 тысяч квадратных метров дна водоема. Итогом такой работы стало обнаружение затонувшей лодки. Также удалось найти вещи, которые, скорее всего, принадлежали пропавшему рыбаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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