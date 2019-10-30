2019-10-30T02:17:21+03:00
Общество

Больше 40 тысяч человек навели порядок в Хабаровске за время санитарного месячника

Горожане собирали мусор, занимались озеленением и обустраивали остановки
Ольга КИВА
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Больше 40 тысяч человек навели порядок в Хабаровске за время санитарного месячникаБольше 40 тысяч человек навели порядок в Хабаровске за время санитарного месячникаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске подвели итоги санитарного месячника по очистке территорий краевого центра. По предварительной информации, уборкой в городе занимались больше 40 тысяч человек. Среди них представители жилищных и хозяйственных служб, коммерческих предприятий, а также просто неравнодушные граждане.

- Участники месячника чистили дворы и улицы, тротуары и обочины дорог. В организациях уделяли внимание территориям, фасадам зданий, ограждениям, вывескам и витринам. Один из видов работ было обустройство павильонов и платформ остановок общественного транспорта, парковочных карманов и киосков, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также привели в порядок парки и скверы, территории учебных заведений и социальных учреждений, собрали бытовой и строительный мусор. Кроме того удалось очистить от мусора почти три тысячи квадратных километров газонов во время общегородского субботника, который прошел 28 сентября. Порядок также навели на 123 бесхозных территориях, ликвидировали больше 80 неорганизованных свалок мусора, отремонтировали 73 детских, спортивных и 49 контейнерных площадок. Мусор убрали из ливневых канализаций и установили 24 ливнеприемных решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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