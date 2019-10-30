Газ в баллонах больше не будут доставлять жителям Хабаровского края
Главам районов Хабаровского края разослали уведомления о прекращении доставки газа в баллонах. Об этом сообщили в компании «Газэнергосеть Хабаровск». Причина такого решения в том, что у предприятия нет технико-экономической возможности выполнять данный вид услуг.
Доставку газа в баллонах прекратят с 5 ноября 2019 года. Кроме того, в организации сообщили, что закрывают в регионе склады хранения газа в баллонах. Напомним, ранее их создавали для обеспечения голубым топливом граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Хабаровского края.
При этом в компании заверили, что поставки продолжатся в многоквартирные дома, которые снабжают из групповых резервуарных установок, расположенных на придомовых территориях. Сейчас в таких домах компания обслуживает более 160 тысяч абонентов.
Купить газ в баллонах можно будет в стационарных пунктах обмена баллонов предприятия по адресам:
- в городе Хабаровске на улице Брестская 53А;
- в городе Комсомольске-на-Амуре на улице Сусанина 146;
- в городе Советская Гавань в районе ручья Малая Эгги.
ИСТОЧНИК KP.RU