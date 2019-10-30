СЕГОДНЯ 03:15 2019-10-30T03:15:28+03:00

В Биробиджане уберегут водителей от поездок по хрупкому льду Фото: администрация Биробиджана

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В Биробиджане обсудили вопросы безопасности местного населения в связи с образованием льда на водоемах. Для начала решили уточнить и утвердить реестр водных объектов. Далее в срок до 15 ноября собираются установить запрещающие знаки в местах несанкционированного выхода и выезда на лед.

- Одна из предложенных мер – это установка железобетонных перекрытий. Они появятся в местах, которые могут выбрать недобросовестные водители для съезда с берегов, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отдельное внимание уделят работе с несовершеннолетними. Для этого в школах областного центра обязательно будут проведут уроки безопасности при поддержке сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по ЕАО. Также планируют проверить, насколько юные горожане проинформированы об опасностях, которые таит непрочный осенний лед.

Родителей убедительно просят не оставлять без присмотра своих детей.

В экстренных случаях, пожалуйста, звоните по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана - 2-22-85 или по Единому телефону служб спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU