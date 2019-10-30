В Хабаровском крае мама ребенка, получившего ожоги, не стала обращаться в больницу

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-30T03:38:16+03:00

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В средствах массовой информации появилась информация о том, что мальчик получил ожоги, но его мама почему-то не обращалась в больницу. По предварительной информации, пострадавший и его родительница живут в Николаевском районе. Медицинскую помощь несовершеннолетнему все-таки оказали, но только после того, как семью посетил социальный работник. Он же и вызвал скорую помощь.

- В сообщении также говорилось, что ребенка доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы 29 октября 2019 года. При этом у ребенка отсутствовали личные вещи, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По факту публикации уже проводят проверку. Основная задача – выяснить были ли нарушены требования законодательства органами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Стражам порядка также предстоит оценить действия либо бездействие должностных лиц указанных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU