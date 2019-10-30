2019-10-30T04:27:46+03:00
Происшествия

Две машины Toyota врезались в дорожное ограждение в Хабаровском крае

В аварии пострадали три человека
Александр ШТААЛЬ
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Две машины Toyota врезались в дорожное ограждение в Хабаровском краеДве машины Toyota врезались в дорожное ограждение в Хабаровском краеФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В минувшие сутки, 29 октября, на автодороге А-370 две иномарки врезались в дорожное ограждение. По предварительной информации, машина Toyota Mark 2 двигалась в сторону Владивостока. На 33 километре водитель неожиданно не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Town Ace.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, после столкновения машины продолжили бесконтрольное движение. Закончилось все тем, что обе иномарки врезались в дорожное ограждение. В результате аварии пострадали водители и два пассажира, которые находились в автомобиле Toyota Town Ace. Людей доставили в больницу.

Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, уделяйте внимание состоянию своих машин. Помните, неисправности транспорта и ошибки при управлении автомобилем могут стать причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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