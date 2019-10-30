2019-10-30T05:08:39+03:00
Общество

В Еврейской автономии готовятся к «Большому этнографическому диктанту»

Просветительская акция стартует 1 ноября
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии готовятся к «Большому этнографическому диктанту»В Еврейской автономии готовятся к «Большому этнографическому диктанту»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Еврейской автономной области готовятся к проведению «Большого этнографического диктанта». Просветительства акция стартует 1 ноября в 11 часов утра. Участниками этого события может стать каждый. При этом проверить свои знания в первый день ноября смогут также жители других стран, владеющие русским языком.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, для проведения акции задействуют 22 площадки. Из них в Биробиджане они будут располагаться по адресам:

- в Синагоге на улице Шолом-Алейхема, 14а, местная религиозная организация ортодоксального Иудаизма «Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд»;

- в ПГУ имени Шолом-Алейхема на улице Широкой, 70а;

- МБОУ «Гимназия № 1» на улице Шолом-Алейхема, 18.

Участникам акции предстоит ответить на 30 вопросов. Из них 20 для всех и 10 уникальных для каждого региона. С заданием нужно будет справиться за 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Если на площадки по каким-то причинам прийти не получиться, то проверить знания можно будет на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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