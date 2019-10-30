2019-10-30T05:34:20+03:00
Общество

Драгоценную почву в Хабаровском крае освободили от мусора

Свалку обнаружили еще в июле 2019 года
Александр ШТААЛЬ
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Драгоценную почву в Хабаровском крае освободили от мусораДрагоценную почву в Хабаровском крае освободили от мусораФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском районе удалось очистить от незаконной свалки земли сельхозназначения. Отметим, что такую почву считают самой ценной. Мусор, которым территорию заваливали в течение определенного периода, мог нанести непоправимый ущерб.

- Свалку обнаружили во время проверки в июле 2019 года. Тогда мусором была завалена территория площадью в 36 квадратных метров. Владельцам участка выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Также проверяющие настоятельно рекомендовали ликвидировать свалку, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прошло время и засоренный участок проверили заново. Итог порадовал – свалку действительно убрали. Землевладельцам в регионе напоминают, что за состоянием наделов нужно следить, как того требуют нормы законодательства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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