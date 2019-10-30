В Закдуме Хабаровского края поддержали идею увеличения выплаты молодым педагогам

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-30T06:15:17+03:00

Предполагается, что сумма единовременной финансовой поддержки станет в два раза больше

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В Законодательной думе Хабаровского края 23 октября поддержали инициативу Собрания депутатов Амурского района, суть которой сводилась к увеличению суммы единовременной денежной выплаты молодым педагогам. Предполагается, что размер финансовой поддержки станет больше в два раза.

Как отметили в администрации Амурского района, сейчас сумма «подъемных» составляет 30 тысяч рублей. Для сравнения: в Приморье молодым педагогам увеличили выплаты до 250-400 тысяч рублей, в Иркутской области платят 50 тысяч рублей, в Москве - около 100 тысяч рублей.

Отметим, что деньги на выплаты уже заложили в проекте краевого бюджета на 2020 год. Окончательное решение народные избранники примут в ноябре 2019 года при окончательном чтении законопроекта. Если инициативу одобрят, то выплаты по новым правилам будут производить с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU