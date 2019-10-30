К 75-летию Великой Победы на севере Хабаровского края устроят «Дорогу памяти»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-10-30T07:41:07+03:00

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В Хабаровском крае готовятся к празднованию 75-летия Великой Победы. В честь такого события в Николаевском районе решили организовать галерею под названием «Дорога Памяти». Она появится на территории историко-мемориального комплекса Главного храма. Объект религиозного значения сейчас возводят на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России.

Как сообщили в районной администрации, сейчас собирают информацию и фотографии для будущей галереи. Речь идет о данных участников Великой Отечественной войны, о тружениках тыла.

Присоединиться к сбору информации могут все желающие. Если у вас сохранились фотографии, фронтовые письма, и вы желаете передать их в качестве экспонатов, пожалуйста, обратитесь в военный комиссариат Николаевска-на-Амуре, Николаевского и Ульчского районов. Адрес учреждения: улица Сибирская, 116, кабинет №17.

Вас готовы принять с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Обратите внимание, что в пятницу работа с посетителями проводится только с 9:00 до 13:00 часов. Более подробная информация по телефону 2-31-54.

ИСТОЧНИК KP.RU