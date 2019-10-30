2019-10-30T11:50:59+03:00
Общество

Заграничный отдых хабаровчанина чуть не сорвался из-за почти забытой дочери

Мужчина упорно не хотел платить алименты и задолжал ребенку 390 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Заграничный отдых хабаровчанина чуть не сорвался из-за почти забытой дочериЗаграничный отдых хабаровчанина чуть не сорвался из-за почти забытой дочериФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Житель Хабаровска старательно уклонялся от выплаты алиментов. Мужчина не хотел оплачивать содержание дочери и накопил сумму в общей сложности 390 тысяч рублей. Неизвестно, сколько времени горе-отец смог бы так «экономить». Однако ситуация в корне изменилась, когда должник собрался за границу.

- Горожанин оплачивал небольшие суммы, но это не спасло мужчину в ситуации, когда его право на выезд за пределы страны ограничили. О большом долге алиментщику напомнили, когда тот засобирался в Таиланд. Хабаровчанин понял, что до момента погашения долга он не сможет выехать за пределы страны, и полностью рассчитался, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также мужчине пришлось заплатить исполнительский сбор в сумме более 27 тысяч рублей. Только после этого горе-отец смог отправиться в отпуск за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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