В Хабаровском крае благоустроили около 100 общественных пространств

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-30T07:39:00+03:00

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работ в рамках программы «Формирование комфортной среды». Так, в регионе обустроили новые скверы, парки и места для прогулок. На сегодняшний день привели в порядок около 100 территорий, работа на еще 34 объектах только заканчивается.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, участвовать в реализации проекта пожелали 39 муниципальных образований. На работы в общей сложности потратили около 434 миллионов рублей. При выполнении поставленных задач отмечали нарушение сроков работы. Однако главы муниципальных образований отчитались, что по всем объектам сроки удалось наверстать.

Готовые объекты принимают в том числе и общественники. К слову, в селе Тополево они обнаружили недочеты, которые также устранят подрядчики. Губернатор края Сергей Фургал обратил внимание на дворовые территории, в которых годами не ремонтируются проезды, не проводится благоустройство и отсутствует освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU