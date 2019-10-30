2019-10-30T07:39:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае благоустроили около 100 общественных пространств

На работы потратили больше 430 миллионов рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае благоустроили около 100 общественных пространствВ Хабаровском крае благоустроили около 100 общественных пространствФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работ в рамках программы «Формирование комфортной среды». Так, в регионе обустроили новые скверы, парки и места для прогулок. На сегодняшний день привели в порядок около 100 территорий, работа на еще 34 объектах только заканчивается.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, участвовать в реализации проекта пожелали 39 муниципальных образований. На работы в общей сложности потратили около 434 миллионов рублей. При выполнении поставленных задач отмечали нарушение сроков работы. Однако главы муниципальных образований отчитались, что по всем объектам сроки удалось наверстать.

Готовые объекты принимают в том числе и общественники. К слову, в селе Тополево они обнаружили недочеты, которые также устранят подрядчики. Губернатор края Сергей Фургал обратил внимание на дворовые территории, в которых годами не ремонтируются проезды, не проводится благоустройство и отсутствует освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики в Комсомольске отчитались по готовности на случай снегопада
Кадрами для здравоохранения озадачились в Хабаровском крае
Секреты хехцирского леса удалось запечатлеть на фото в Хабаровском крае
Алиментщица в ЕАО отказалась работать и отправилась в колонию-поселение
В Хабаровске ярмарки «выходного дня» будут работать зимой
В Хабаровском крае 30-31 октября ухудшится погода
Молодая хабаровчанка попала в больницу после аварии на «зебре»
В индустриальном парке «Авангард» в Хабаровске почти достроили дороги
Заграничный отдых хабаровчанина чуть не сорвался из-за почти забытой дочери
К 75-летию Великой Победы на севере Хабаровского края устроят «Дорогу памяти»
В Закдуме Хабаровского края поддержали идею увеличения выплаты молодым педагогам
Драгоценную почву в Хабаровском крае освободили от мусора
В Еврейской автономии готовятся к «Большому этнографическому диктанту»
Население в Хабаровском крае защитят с помощью пожарных извещателей
Две машины Toyota врезались в дорожное ограждение в Хабаровском крае
Валентина Матвиенко и Виктор Золотов наградят мальчика из Хабаровска
В Хабаровском крае мама ребенка, получившего ожоги, не стала обращаться в больницу
В Биробиджане уберегут водителей от поездок по хрупкому льду
Газ в баллонах больше не будут доставлять жителям Хабаровского края
Больше 40 тысяч человек навели порядок в Хабаровске за время санитарного месячника
На озере Синдинском в Хабаровском крае обнаружили затонувшую лодку пропавшего рыбака
Погода в Хабаровске на 30 октября 2019 года: днем до +8, без осадков
Хабаровчанам напомнят, в честь каких героев войны названы городские улицы
Незваный гость испортил домовладелице в ЕАО воскресный вечер