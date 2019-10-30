2019-10-30T11:50:00+03:00
Общество

Алиментщица в ЕАО отказалась работать и отправилась в колонию-поселение

Женщину лишили свободы на срок больше трех месяцев
Александр ШТААЛЬ
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Алиментщица в ЕАО отказалась работать и отправилась в колонию-поселениеАлиментщица в ЕАО отказалась работать и отправилась в колонию-поселениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии безрезультатно пытаются воззвать к совести злостной неплательщицы алиментов. В этой борьбе с завидным упорством пока побеждает сама нарушительница. При этом ее, похоже, вообще не интересуют наказания, которые ей же назначают.

- Сельчанку осудили за неуплату алиментов родителем без уважительных причин. Сначала ей назначили в виде наказания исправительные работы сроком на 10 месяцев. При этом из ее зарплаты должны были удерживать 10 процентов, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина систематически уклонялась от исполнения возложенных на нее обязанностей, не отмечалась в уголовно-исполнительной инспекции, а потом и вовсе сменила постоянное место жительства. В итоге условное осуждение в отношении нее отменили и вместо этого назначили реальное лишение свободы сроком на три месяца и 10 дней. Наказание горе-мать будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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