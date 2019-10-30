СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-30T11:48:49+03:00

В индустриальном парке «Авангард» в Хабаровске почти достроили дороги ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

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В индустриальном парке «Авангард» продолжается строительство инфраструктурных объектов. Такая мера поможет создать для резидентов более комфортные условия работы. На сегодняшний день подходит к концу строительство сети внутриплощадочных дорог и парков.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, рабочие уже подготовили основание для дорожного полотна. В планах уложить твердое покрытие. На завершающей стадии находятся также работы по строительству кабельной линии и монтажу энергетического оборудования в распределительном пункте.

На строительство инфраструктурных объектов в индустриальном парке в 2019 году выделили 133 миллиона рублей в виде субсидии. Деньги поступили из федерального и краевого бюджетов. Напомним, работы выполняют в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Закончить их планируют до конца 2019 года. Ввод в эксплуатацию должен состояться в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU