В Хабаровске ярмарки «выходного дня» будут работать зимой

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-30T09:51:48+03:00

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В Хабаровске зимой будут работать ярмарки «выходного дня». Об этом сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства. Купить фермерскую продукцию можно будет на площадках, расположенных на рынках «Судоверфь», «Красная речка», «Южный» и «Выборгская», а также рядом с торговым центром «Экодом». Дополнительные места выделят на Центральном продовольственном рынке в зависимости от ассортимента продукции. На сегодняшний день собирают заявки от желающих продавать свою продукцию на ярмарках.

Как отметили в ведомстве, объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной фермерами, за 5 лет вырос больше чем в два раза. Фермерам в регионе оказывают помощь в виде грантовой поддержки. Воспользоваться ею могут как начинающие фермеры, так и владельцы семейных животноводческих ферм. Предусмотрена поддержка фермеров, занимающихся развитием животноводческих ферм молочного направления. В 2019 году гранты получили 26 фермеров. В общей сложности им выплатили около 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU