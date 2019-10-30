СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-30T11:47:01+03:00

Молодая хабаровчанка попала в больницу после аварии на «зебре» Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 29 октября, на улице Джамбула в Хабаровске под колеса иномарки попала молодая горожанка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда случилось происшествие. Машина двигалась в сторону улицы Орджоникидзе.

Как сообщил информированный источник, у пострадавшей 1990 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также у хабаровчанки была ушибленная рана в районе виска и синяки на голове.

Известно, что на момент происшествия водитель иномарки был трезв, стаж его вождения с 1991 года. В отношении мужчины составили административный протокол.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной трагедии, могут пострадать люди, случайно оказавшиеся рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU