2019-10-30T11:48:01+03:00
Здоровье

Кадрами для здравоохранения озадачились в Хабаровском крае

С дефицитом специалистов планируют разобраться к 2024 году
Ольга КИВА
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Кадрами для здравоохранения озадачились в Хабаровском краеКадрами для здравоохранения озадачились в Хабаровском краеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае решали проблему с дефицитом кадров для здравоохранения. Власти региона планируют к 2024 году полностью разобраться с ней в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Одна из предложенных мер – это увеличение бюджетных мест в профильных учебных заведениях.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения работают пять тысяч 313 врачей и 10 тысяч 886 средних медицинских работников. Из них в сельской местности трудятся 277 врачей и одна тысяча 56 человек со средним медицинским образованием.

Также в регионе стараются закрепить медработников на местах в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». К слову, в октябре этого года сняли возрастные ограничения для потенциальных участников. Это значит, что выплаты при переезде в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек могут получать врачи и фельдшеры любого возраста. Речь идет о суммах один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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