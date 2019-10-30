2019-10-30T11:45:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае 30-31 октября ухудшится погода

Дождь и мокрый снег ожидаются на территории южных и центральных районов региона
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае 30-31 октября ухудшится погодаВ Хабаровском крае 30-31 октября ухудшится погодаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае 30-31 октября ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в этот период на территории южных и центральных районов региона ожидаются дождь и мокрый снег. Осадки будут местами небольшими, местами умеренными. На севере региона прогнозируют выпадение мокрого снега. Также 1-2 ноября ожидается усиление ветра по долинам рек и на побережье Охотского мора до 15-20 метров в секунду. Ночью и в утренние часы на дорогах края возможны гололедные явления.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с предстоящей непогодой возможны возникновения аварийных ситуаций. Может быть нарушена работа транспорта, объектов энергоснабжения и ЖКХ.

На время непогоды жителей Хабаровского края убедительно просят быть предельно внимательными. Пожалуйста, сохраняйте бдительность. В экстренных случаях звоните по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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