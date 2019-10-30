2019-10-30T12:14:53+03:00
Недвижимость

Коммунальщики в Комсомольске отчитались по готовности на случай снегопада

Уже заключили муниципальные контракты на очистку дорог от осадков
Александр ШТААЛЬ
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Коммунальщики в Комсомольске отчитались по готовности на случай снегопадаКоммунальщики в Комсомольске отчитались по готовности на случай снегопадаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске -на- Амуре подвели промежуточные итоги по готовности к работе на случай снегопада. К обсуждению предстоящей работы подключились специалисты администрации города, представители коммунальных служб, ГИБДД и подрядных организаций.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, в реестре муниципальной собственности города на сегодняшний день 10 автодорог местного значения, 426 объекта улично-дорожной сети, общей протяженностью 387 километров. В рамках подготовки также заключили два муниципальных контракта по уборке улично-дорожной сети города зимой.

До выпадения осадков подготовили 51 машину для уборки снега, заготовили 25 тонн пескосоляной смеси. В планах привлекать технику в том числе и сторонних организаций. В ближайшие дни на дорогах на дорогах установят знаки «Стоянка запрещена» с 22:00 до 6:00 и «Работает эвакуатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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