Секреты хехцирского леса удалось запечатлеть на фото в Хабаровском крае
В заповеднике Хабаровского края сделали новые снимки местных обитателей. Получить их удалось благодаря расставленным фотоловушкам. Специалисты отправились в южную часть заповедного леса, чтобы проверить устройства, поменять карты памяти и элементы питания. Назад они вернулись с массой интересной информации.
- В первый день экспедиции ученые увидели стадо изюбрей. Животные пробежали в 20 километрах от них и скрылись в зарослях кустарников. Дальше они обнаружили лесную дорогу, которую будто разбомбило снарядами. Это были купальни кабанов, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
животные.Владимир ЗЕНКОВ
Заметили также следы активности медведей – следы групповой прогулки, повреждения на черемухе Маака. Тигриная семья, проведя лето на севере, в районе поселка Корфовский, вернулась на юг. Их следы также заметили в лесу. Активны до сих пор клещи.
ИСТОЧНИК KP.RU