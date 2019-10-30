Секреты хехцирского леса удалось запечатлеть на фото в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-30T11:44:39+03:00

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В заповеднике Хабаровского края сделали новые снимки местных обитателей. Получить их удалось благодаря расставленным фотоловушкам. Специалисты отправились в южную часть заповедного леса, чтобы проверить устройства, поменять карты памяти и элементы питания. Назад они вернулись с массой интересной информации.

- В первый день экспедиции ученые увидели стадо изюбрей. Животные пробежали в 20 километрах от них и скрылись в зарослях кустарников. Дальше они обнаружили лесную дорогу, которую будто разбомбило снарядами. Это были купальни кабанов, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/740934" frameborder="0"></iframe> животные.Владимир ЗЕНКОВ

Заметили также следы активности медведей – следы групповой прогулки, повреждения на черемухе Маака. Тигриная семья, проведя лето на севере, в районе поселка Корфовский, вернулась на юг. Их следы также заметили в лесу. Активны до сих пор клещи.

ИСТОЧНИК KP.RU