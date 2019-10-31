СЕГОДНЯ 01:03 2019-10-31T01:03:28+03:00

Погода в Хабаровске на 31 октября 2019 года: днем до +7, дождь Фото: Алексей ФОКИН

На большей части региона заметно похолодает

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В Биробиджане осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7.

В Хабаровске дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.

В Бикине небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +7+9.

В Комсомольске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +3+5.

В Чегдомыне осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +2+4.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +4+6.

В Охотске небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +2+4.

ИСТОЧНИК KP.RU