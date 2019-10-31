Военные из Монголии в Хабаровске почтили память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны
В Хабаровск прибыли военные делегаты из Монголии. Цель их визита – это обсуждение перспектив сотрудничества между Восточным военным округом и Вооруженными силами Монголии. Также иностранные офицеры увидели боевую подготовку и посмотрели, в каких условиях живут военнослужащие в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ВВО под Хабаровском. Однако переговорами и экскурсиями дело не ограничилось.
Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, встретили визитеров по русской традиции – хлебом-солью, к которой добавили еще и построение роты Почетного караула. Для гостей также организовали познавательную программу. Им рассказали историю объединения, проинформировали о том, какие задачи решают здешние специалисты.
Еще один пункт в программе пребывания военных из Монголии – посещение мемориального комплекса на площади Славы в Хабаровске. Здесь они почтили память дальневосточников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU