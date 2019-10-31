СЕГОДНЯ 02:05 2019-10-31T05:49:44+03:00

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В Хабаровском крае почтили память жертв политических репрессий. В краевой столице основные мероприятия прошли у мемориального комплекса на городском кладбище. Часть событий организовали у памятного знака возле Хабаровского государственного института культуры на улице Краснореченской, 112.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в Хабаровске возложили цветы и отслужили панихиду в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В этот день вспоминали о погибших не только родственники репрессированных, но и представители власти, сотрудники различных ведомств.

Напомним, на сегодняшний день в регионе живут четыре тысячи 448 человек из числа репрессированных. Из них четыре тысячи 436 - реабилитированные, 12 - пострадавшие от политических репрессий. В регионе на сегодняшний день установили 27 мемориальных объектов. Среди них памятные знаки и памятники, поклонные кресты и мемориальный комплекс в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU