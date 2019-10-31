В Еврейской автономии 5 ноября закроют переезд на станции «Ин»

СЕГОДНЯ 02:30 2019-10-31T05:48:52+03:00

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В Еврейской автономной области 5 ноября закроют железнодорожный переезд на станции «Ин». Временные неудобства связаны с проведением путевых работ. Об этом сообщили в пресс -службе Дальневосточной железной дороги.

Напомним, данные путевые работы выполняют с целью обеспечить безопасность участников дорожного движения, а также пассажиров поездов и работников железной дороги. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Отметим, что переезд будет закрыт один день с 9:00 до 17:00. Время указано местное. Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Также водителям сообщают, что на время проведения работ можно будет проехать через железнодорожные переезды, расположенные в западной стороне станции «Ин» (8423 км) либо на перегоне «Ин – Ольгохта» (8425 км).

ИСТОЧНИК KP.RU