Подрядчики помешали сдаче улицы Краснореченской в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-31T05:48:08+03:00

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В Хабаровске отремонтировали 44 километра улиц в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этот список, к сожалению, не вошла улица Краснореченская. Так получилось, потому что подрядная организация, которая выиграла конкурс, сделала некачественный проект реконструкции.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в итоге проект отправили на доработку. Начать реконструкцию смогут только после экспертизы документа. Это будет в 2020 году.

Отметим, что в планах на будущий год обновить не менее 56 километров городских дорог. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделяется один миллиард 640 миллионов рублей. В список войдут улицы Шелеста, проспект 60-летия Октября, Рокоссовского, Южная и другие. Также в краевой столице собираются привести в порядок площадь имени Блюхера. Сейчас дорабатывают проект с учетом замечаний горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU