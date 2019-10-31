Поездка хабаровчанина аварийно закончилась на железнодорожном переезде

СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-31T05:47:16+03:00

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В Хабаровске в минувшие стуки, 30 октября, на железнодорожном переезде случилась авария. По предварительной информации, автомобиль ехал по улице Салтыкова-Щедрина в сторону улицы Правобережной. В пути водитель не справился с управлением и в районе дома №1 по улице Зенитной наехал на поднимающееся устройство заграждения переезда.

Как сообщил информированный источник, во время аварии пострадала женщина, которая ехала в машине в качестве пассажира. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей в области лба.

Известно, что пока не удалось установить машину и личность водителя. По данному инциденту идут административные разбирательства.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилем и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU