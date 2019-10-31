2019-10-31T04:29:38+03:00
Происшествия

Случайный приятель хабаровчанина ушел из гостей с вещами чужой жены

Потерпевшая не нашла в квартире сотовый телефон, ноутбук и золотой браслет
Александр ШТААЛЬ
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Случайный приятель хабаровчанина ушел из гостей с вещами чужой женыСлучайный приятель хабаровчанина ушел из гостей с вещами чужой женыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Хабаровска вернулась после работы домой и обнаружила, что у нее украли сотовый телефон, ноутбук и золотой браслет. Женщина обратилась в полицию и попросила разобраться, в чем же дело. Ущерб она оценила в 73 тысячи рублей.

- Выяснилось, что накануне пропажи имущества в квартире было застолье. В нем участвовали супруг заявительницы и его приятель. К слову, гостя мужчина привел в дом после короткого знакомства на улице. Только поэтому он не смог назвать ни имени, ни адреса проживания «друга», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге удалось только составить ориентировку. По ней-то позже и обнаружили подозреваемого. Экипаж патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на подходящего под описание гражданина, который пытался убежать при виде правоохранителей. При обыске в его квартире нашли пропавшее имущество. В отношении ранее судимого мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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