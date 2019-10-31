СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-31T05:43:19+03:00

В повышении зарплаты мэра Биробиджана не нашли ничего противозаконного Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сообщения о повышении зарплаты руководителей мэрии Биробиджана вызвало неоднозначную реакцию у читателей. Нашлись и те, кто утверждал, что данную процедуру проводят незаконно. Чтобы устранить недоразумения, возникшие на этой почве, в городской администрации обратились за разъяснениями к первому заместителю главы мэрии города по экономике и финансам – начальнику финансового управления Яну Аблову.

- Основанием для повышения окладов руководителей муниципалитета стали четыре правовых акта, обязательные к исполнению. Среди них указ президента Российской Федерации от 19 сентября 2019 года «О повышении с 1 октября окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы» и постановление губернатора области от 8 октября 2019 года «О повышении размеров должностных окладов государственных служащих Еврейской автономной области», - прокомментировал Ян Александрович.

Также учли статью 5 Федерального Закона от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации» и региональный закон от 29 октября 2014 года «О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования ЕАО».

Так, по итогу рассмотрения всех нормативно-правовых актов повышение окладов на 4,3 процента сделали законно. К такому выводу пришли специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU