В Хабаровске Land Cruiser наехал на неподвижного пешехода

СЕГОДНЯ 05:46 2019-10-31T05:55:50+03:00

В Хабаровске Land Cruiser наехал на не двигающегося пешехода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровске в минувшие сутки, 30 октября, под колесами машины Toyota Land Cruiser оказался пешеход. Предварительно известно, что происшествие случилось в 11:11 в районе дома №7, расположенного на переулке Бассейном. Иномарка ехала со стороны улицы Павла Морозова, водитель решил свернуть направо на прилегающую территорию. При выполнении этого маневра и случился досадный инцидент с пешеходом, находящимся на проезжей части без движения.

Как сообщил информированный источник, у пострадавшего диагностировали переломы ребер, рваную рану предплечья. Также на конечностях остались ссадины. На момент аварии водитель иномарки был трезв. Стаж его вождения с 2007 года. В отношении мужчины вынесли определение о возбуждении административного дела.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU