Малый бизнес зовут в подрядчики на Малмыжское месторождение в Хабаровском крае
Представителей малого бизнеса в Хабаровском крае зовут в подрядчики на Малмыжское месторождение. Благодаря такому подходу у предпринимателей появился шанс стать участником грандиозного проекта, использовать новые возможности.
Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, Малмыжское месторождение находится в Нанайском районе. Это один из самых крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Объем инвестиций на сегодняшний день составляет 115 миллиардов рублей.
Известно, что на сегодняшний день на этом объекте проводят геологическую разведку с целью уточнить запасы полезных ископаемых. Также предстоит подготовить к проектированию объекты производственной площадки. Строительно-монтажные работы собираются начать в 2020 году, а само производство запустить в 2022. Отслеживать закупки Российской медной компании можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU