Малый бизнес зовут в подрядчики на Малмыжское месторождение в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-31T06:25:44+03:00

Малый бизнес зовут в подрядчики на Маломыжское месторождение в Хабаровском крае ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

Для предпринимателей это шанс поучаствовать в реализации грандиозного проекта

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Представителей малого бизнеса в Хабаровском крае зовут в подрядчики на Малмыжское месторождение. Благодаря такому подходу у предпринимателей появился шанс стать участником грандиозного проекта, использовать новые возможности.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, Малмыжское месторождение находится в Нанайском районе. Это один из самых крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Объем инвестиций на сегодняшний день составляет 115 миллиардов рублей.

Известно, что на сегодняшний день на этом объекте проводят геологическую разведку с целью уточнить запасы полезных ископаемых. Также предстоит подготовить к проектированию объекты производственной площадки. Строительно-монтажные работы собираются начать в 2020 году, а само производство запустить в 2022. Отслеживать закупки Российской медной компании можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU