Пенсионеров в Хабаровске продолжают учить компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-31T11:51:29+03:00

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В Хабаровске продолжается обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности. Учебу для пожилых людей проводят бесплатно, при этом в образовательном процессе задействуют современную технику.

- Занятия проводят опытные педагоги, помогают им юные волонтеры. На курсы приглашают не только пенсионеров, но и людей предпенсионного возраста, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю.

В программе обучения - основы компьютерной грамотности, знакомство с операционной системой Windows. Также пожилых людей научат работать с текстами, списками и таблицами, а также искать информацию в интернете. В рамках обучения уделяют внимание созданию электронного почтового ящика, методике работы с программой Skype и основам информационной безопасности. Кроме того, желающие смогут освоить функционал портала Госуслуг, личного кабинета на сайте ПФР, ГИС ЖКХ.

Курс обучения рассчитан на 24 часа. Занятия проходят в группах на базе Краевого Центра образования по адресу: Хабаровск, улица П. Л. Морозова, 92Б. Запись на курсы по телефонам: 469-000, 469-121 и 46-01-46 с 9:00 до 17:00 в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU