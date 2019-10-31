2019-10-31T07:58:01+03:00
Общество

В Комсомольске возобновят пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал-микрорайон Амурсталь»

В рейсы транспорт отправится 11 ноября
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске возобновят пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал-микрорайон Амурсталь»В Комсомольске возобновят пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал-микрорайон Амурсталь»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Комсомольске -на- Амуре возобновят пассажирские перевозки по маршруту №34 «Речной вокзал – микрорайон Амурсталь». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Известно, что в рейс машины отправятся с 11 ноября.

Отметим, что на маршруте №9 «Автовокзал - поселок Хапсоль» сменился перевозчик. Руководитель компании, которая ранее оказывала услуги в этом направлении, направил в администрацию города заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок.

По правилам представители организации обязаны в течение 90 дней оказывать услуги в области пассажирских перевозок. В администрации города этот запас времени используют для того, чтобы провести открытый конкурс и найти нового подрядчика. С 1 ноября, до подведения итогов конкурса, перевозками на этом маршруте будет заниматься компания ООО «Дальавтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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