2019-10-31T11:47:25+03:00
Общество

Поиски рыбака, пропавшего на озере Синдинское в Хабаровском крае, закончились

Спасатели обследовали 190 тысяч квадратных метров дна водоема
Александр ШТААЛЬ
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Поиски рыбака, пропавшего на озере Синдинское в Хабаровском крае, закончилисьПоиски рыбака, пропавшего на озере Синдинское в Хабаровском крае, закончилисьФото: ДВРПСО МЧС России
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В Нанайском районе закончились поиски рыбака, пропавшего на озере Синдинское в августе этого года. Спасатели обследовали в общей сложности 190 тысяч квадратных метров дна водоема. За последние сутки обследовали 10 тысяч квадратных метров озера. Увы, найти мужчину не удалось. Было решено прекратить поисковые работы. Спасатели МЧС России убыли в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что на озере нашли затонувшую лодку рыбака. Также удалось найти вещи, которые, скорее всего, принадлежали пропавшему мужчине.

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в целом в поисковых работах задействовали 11 человек и пять единиц техники. Напомним, что повторные поиски проводили по запросу ОМВД России по Нанайскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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