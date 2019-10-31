2019-10-31T07:31:53+03:00
Общество

В Хабаровском крае сельхозпроизводителей поддержат новыми субсидиями

Рассчитывать на финансовую помощь могут аграрии, занимающиеся выращиванием ягод и фруктов
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае сельхозпроизводителей поддержат новыми субсидиямиВ Хабаровском крае сельхозпроизводителей поддержат новыми субсидиямиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае появится новый вид поддержки сельхозпроизводителей. На субсидии смогут рассчитывать аграрии, занимающиеся выращиванием ягод и фруктов. Это направление решили поддержать, потому что ягодами и фруктами край обеспечивает себя только на 10 процентов.

- За счет субсидии можно будет возместить затраты на приобретение и высадку многолетних насаждений. В этом случае выплата составит до 150 тысяч рублей за гектар площади посевов. На уход за почвой, борьбу с сорняками и утепление корневой системы на зиму полагается сумма до 50 тысяч рублей за гектар. Предусмотрена компенсация за раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Документы начнут принимать от потенциальных получателей субсидии в 2020 году. Предпринимателям нужно будет предоставить сертификат соответствия на посадочный материал, подтвердить понесенные затраты.

Напомним, аграрии, специализирующиеся на выращивании ягод и фруктов, могут воспользоваться льготным кредитованием под 2-5 процентов годовых. Также предусмотрена грантовая поддержка крестьянских фермерских хозяйств, субсидии затрат на страхование посевов, на покупку техники и культуротехнические работы по вводу земель в оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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