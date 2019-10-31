2019-10-31T11:45:08+03:00
Общество

Хабаровчане проведут без страха «Ночь в храме»

Во время акции пройдут мастер-классы и беседы со священником
Ольга КИВА
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Хабаровчане проведут без страха «Ночь в храме»Хабаровчане проведут без страха «Ночь в храме»Фото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске пройдет очередная акция под названием «Ночь в храме». Часто бывает, что человек испытывает волнение перед тем, как прийти в здание для богослужений. Такое мероприятие помогает некоторым людям преодолеть страх и поближе узнать религиозную сторону жизни.

- Акция пройдет 3 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Начало события в 19:00. Вход свободный. В программе мероприятия беседы со священником, мастер-классы, общение с православной молодежью. Желающие смогут позвонить в колокола, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Гости события своими глазами увидят экспозицию «Алтарь» и «Церковные облачения». Для детей организуют детскую станцию. Отдельно посетителям расскажут о Дне народного единства и о Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Для каждого участника подготовили вкусные сюрпризы от организаторов и православного кафе «Две Рыбы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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