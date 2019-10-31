Кровь ученого стала приманкой для тигра из заповедника в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-31T11:44:11+03:00

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В Хабаровском крае ученые стали свидетелями того, как ведет себя тигр в поисках добычи. Наблюдение получилось спонтанным, зато довольно интересным. Началось все с того, что один из сотрудников заповедника «Большехехцирский» порезал руку сухой травой. Ранение оказалось настолько глубоким, что красная жидкость окропила землю.

- Специалист, порезавший руку - Алексей Готванский. Он работал в районе кордона Одыр, где меняли элементы питания фотоловушек и чистили от травы территорию вокруг дерева, на котором закреплена фотокамера, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

После тигра на этом месте также побывал бурый медведьФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

На следующий день участники экспедиции вернулись на кордон, где их ждал сюрприз. В объектив фотоловушки попал тигр. Судя по кадрам, он долго обнюхивал землю, кустарники и траву. Казалось, что он выискивал добычу, учуяв кровь Алексея. После тигра на этом месте также побывал бурый медведь, который тоже попытался «охотиться».

Отметим, что обычно в качестве приманки вокруг фотоловушек распространяют феромоны. В этом случае приманкой невольно стала настоящая человеческая кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU