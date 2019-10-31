Тепло вернули в дома жителей Облучья в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-31T11:42:51+03:00

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Жители Облучья получили тепло, которого их неожиданно лишили после старта отопительного сезона. Причиной временной остановки котельной был недостаточный объем топлива. Ситуацией заинтересовались власти области, а надзорные органы проверили, как расходуют топливо на объекте теплоснабжения.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на сегодняшний день пополнили запасы мазута, который нужен для полноценной работы котельной. Топливо закупили в Амурской области. В ближайшее время доставят дополнительную партию топлива для бесперебойной работы котельной в течение всего отопительного периода.

Отметим, что на уровне правительства региона также озадачились состоянием мостового перехода по улице Садовой. Это объект во время паводка был частично разрушен. После схода воды провели восстановительные работы, мост уже открыли для пешеходов и для движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU