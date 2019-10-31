Многодетные семьи в Хабаровском крае частично избавили от налога на жилье

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-31T11:36:33+03:00

Таким семьям также предоставили возможность не платить за шесть соток земли

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В Хабаровском крае у многодетных семей появились налоговые льготы. «Бонусы» распространяются на родителей, которые воспитывают трех и более детей. По новым правилам, такие семьи освобождаются от уплаты налога на шесть соток земли и частично на жилье.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, если в собственности несколько земельных участков, льгота предоставляется только по одному. По какому именно, налогоплательщики определяют сами. При этом данные о наделе, за который начисляется налог, нужно предоставить в налоговую инспекцию до 31 декабря года, а не до 1 ноября, как раньше.

Среди мер поддержки многодетных семей льготы по налогам на жилье. Дополнительный вычет предоставляется на пять квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры либо комнаты. Также родители могут рассчитывать на вычет на семь квадратных метров жилплощади дома, части дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Более подробная информация о предоставлении налоговых льгот по телефону контакт-центра ФНС России - 8 (800) 222-22-22. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU