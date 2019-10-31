СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-31T12:06:39+03:00

В Хабаровском крае жизнь девушки разделилась на «до» и «после» суда из-за разлитой воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Советской Гавани прошел суд над 23-летней местной жительницей. Девушку признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть.

- Из материалов дела следует, что фигурантка в компании молодых людей распивала спиртное в своей же квартире. В какой-то момент осужденная увидела разлитую на полу воду, это стало поводом для ссоры. Девушка поругалась с одним из гостей. Другой визитер хотел разнять оппонентов, но получил удар ножом в грудь от хозяйки квартиры, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Потерпевший скончался на месте преступления. Фигурантка во время разбирательств утверждала, что ударила гостя случайно. Суд приговорил девушку к лишению свободы на срок семь с половиной лет. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Также ее обязали заплатить около одного миллиона рублей отцу погибшего за причиненный моральный вред.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU