Школы, в которых завышают оценки, лучше всего в стране вычисляют в Хабаровском крае
Систему оценки качества образования Хабаровского края в Рособрнадзоре признали одной из лучших в стране. Эту работу проводят с целью вычислить школы, где знания учеников оценивают не объективно. Если такие факты обнаруживают, для педагогов проводят обучающие мероприятия, на сочинениях и экзаменах присутствуют независимые наблюдатели.
Как отметили в краевом министерстве образования, под объективностью понимают оценки Всероссийских проверочных работ. По факту в некоторых школах они оказались завышенными, не соответствовали текущим отметкам учеников. Причиной тому могли стать ошибки в организации процедуры оценивания, желание экспертов закрыть глаза на недочёты в проверяемых работах.
Отметим, что результаты ВПР и прочих исследований не влияют на годовые оценки школьников и на получение аттестата. Их используют, чтобы вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы. Кроме того, такой подход помогает давать детям и родителям информацию о качестве знаний.
ИСТОЧНИК KP.RU