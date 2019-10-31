Школы, в которых завышают оценки, лучше всего в стране вычисляют в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-31T11:34:58+03:00

Школы, где завышают оценку, лучше всего в стране вычисляют в Хабаровском крае ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

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Систему оценки качества образования Хабаровского края в Рособрнадзоре признали одной из лучших в стране. Эту работу проводят с целью вычислить школы, где знания учеников оценивают не объективно. Если такие факты обнаруживают, для педагогов проводят обучающие мероприятия, на сочинениях и экзаменах присутствуют независимые наблюдатели.

Как отметили в краевом министерстве образования, под объективностью понимают оценки Всероссийских проверочных работ. По факту в некоторых школах они оказались завышенными, не соответствовали текущим отметкам учеников. Причиной тому могли стать ошибки в организации процедуры оценивания, желание экспертов закрыть глаза на недочёты в проверяемых работах.

Отметим, что результаты ВПР и прочих исследований не влияют на годовые оценки школьников и на получение аттестата. Их используют, чтобы вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы. Кроме того, такой подход помогает давать детям и родителям информацию о качестве знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU