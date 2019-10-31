СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-31T12:06:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае социальные работники оказывают услуги «сиделки» гражданам, полностью утратившим способность либо неспособным к самообслуживанию, самостоятельному передвижению в силу заболевания, возраста или инвалидности. Заказать эту услугу можно в десяти комплексных центрах социального обслуживания населения края.

Как отметили в краевом министерстве социальной защиты, работу «сиделки» нужно оплачивать. Средний тариф по краю на услугу составляет 187 рублей в час. Работают сотрудники ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в соответствии с графиком работы учреждения.

Предварительно с гражданами, которым требуется «сиделка» или их уполномоченными представителями согласовывают перечень социальных услуг и периодичность их оказания. После этого заключают договор.

На сегодняшний день услуги «сиделки» оказывают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ульчском, Вяземском, Николаевском, Солнечном, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и Хабаровском районах. За девять месяцев текущего года данной услугой охватили более 200 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU